Settore C (non numerato): 12 euro (bambini fino a dodici anni: 5 euro). Settore B (numerato): 22 euro (bambini fino a dodici anni: 10 euro). Settore A (numerato): 25 euro (bambini fino a dodici anni: 10 euro)

Funambolika 2023 si chiude, come consuetudine, con il Gran Gala du Cirque, in programma al teatro d'Annunzio venerdì 7 e sabato 8 luglio. Una serata unica al mondo, con nuovissimi fuoriclasse internazionali pronti a spingere all’estrema meraviglia i limiti del corpo umano, a terra e in aria: comicità, acrobazie, suspence, raffinate coreografie. In esclusiva dal vivo, le stelle dai maggiori talent show televisivi del mondo e dai più grandi festival circensi. Tutti gli artisti del Gala si esibiscono per la prima volta in Italia.