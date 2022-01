Il Florian Espace celebra la Giornata della Memoria

Biglietto intero 10 €, ridotto 8 €. Biglietto per 'Racconti a Teatro' 2 €

Domenica 23 gennaio, al Florian Espace, si terrà una programmazione speciale per la Giornata della Memoria: il pomeriggio si aprirà alle ore 16.45 con 'Racconti a Teatro', una lettura spettacolo a cura del Florian Metateatro con Anna Paola Vellaccio e Alessio Tessitore che proporranno brani legati al tema. Seguirà alle ore 17.30 "Cronache dalla Shoah. Filastrocche della nera luce" di Giuseppe Manfridi, con Manuele Morgese, Musiche eseguite dal vivo da Andrea Di Pilla alla tromba e Alessio Scialò al pianoforte. Regia di Livio Galassi, collaboratore alla regia Manuele Morgese. Una coproduzione TeatroZeta (L’Aquila) e Teatro Nazionale della Toscana, con il sostegno del Ministero dell’Istruzione.

Un'esecuzione polifonica sul tema della Shoah, un “canto recitato” scritto dal noto autore romano Giuseppe Manfridi e che vede Morgese calarsi nei panni di più personaggi testimoni e narratori dei terribili e drammatici episodi legati alla Shoah, durante il periodo della seconda guerra mondiale. La voce dell’attore, nelle “filastrocche di nera luce”, si fonde alla musica della tromba e del pianoforte, con la regia di Livio Galassi. Lo spettacolo in forma di “breve lettura” ha debuttato, nella Giornata della Memoria 2019, ad Auschwitz, e anche Rai 5 lo ha scelto per la Giornata della Memoria 2022.

La drammaturgia dello spettacolo deriva dal libro di Giuseppe Manfridi “Filastrocche della nera luce cronache dalla Shoah”. Ogni filastrocca è in realtà parte di una narrazione che si sviluppa nel tempo, con una sua durata e secondo una drammaturgia che corre sotto traccia di un percorso che, se ignorato, sminuisce di senso il tutto. Doloroso e difficile è stato per l’autore del testo immergersi in questo oceano di amarezza. Ma la luce della poesia è stata il faro che ha illuminato l'approdo. Una luce nera è il dolente ossimoro che si riverbera nella struggente scrittura, la quale sfiora appena i fatti e si dilata nello smarrimento esistenziale che da quei fatti scaturisce. È necessaria la prenotazione ai numeri 393/9350933 e 392/1011553. Necessari super green pass e mascherina Ffp2, secondo le normative ministeriali anti Covid.