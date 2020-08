Rinviato ancora una volta lo spettacolo di Panariello, ecco quando verrà recuperato

Doveva inizialmente tenersi il 16 marzo, poi era stato spostato al 1° maggio per la pandemia da Covid e, in ultima istanza, al 29 ottobre. Ora lo spettacolo di Giorgio Panariello al teatro Massimo di Pescara slitta ancora: la nuova data verrà recuperata il 3 aprile 2021, cioè oltre un anno dopo la prima programmazione prevista.

Di fatto tutte le date de “La favola mia”, questo il nuovo show teatrale dell'attore toscano, sono state rinviate alla primavera 2021 "a causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone", si legge in una nota.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Tutte le informazioni su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it. Radio Subasio è la radio partner di “La favola mia”. Quella di Pescara sarà la settima data del tour (in partenza il 23 marzo 2021 alla Città del Teatro di Cascina) e sarà preceduta, il 1° aprile, da un'altra tappa in Abruzzo, al Teatro dei Marsi di Avezzano.