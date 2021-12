Giorgio Panariello a Pescara con il suo nuovo spettacolo

Dopo aver conquistato le platee di tutta Italia con un tour di oltre 2 anni insieme con gli amici di sempre, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello torna con il nuovo spettacolo “La favola mia”, un one man show unico in pieno stile “Panariello”, più volte rimandato in questi mesi a causa della pandemia.

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto come protagonista tra teatro, cinema e televisione. Appuntamento al teatro Massimo di Pescara giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 21. Organizzazione M&P Company.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne ticketone.it e Ciaotickets ciaotickets.com (online e punti vendita). Restano validi i tagliandi acquistati per le precedenti date rinviate a causa delle restrizioni governative finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19. Info: 0871/685020. Radio Subasio è la radio partner di “La favola mia”.