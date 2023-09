Gianrico Carofiglio in scena al teatro Massimo con "Il potere della gentilezza"

Gianrico Carofiglio, nell’ambito della stagione teatrale “Top Secret Club Theatre 2023/24”, sarà al teatro Massimo domenica 26 novembre per due appuntamenti: alle ore 18 e alle ore 21. Organizza Patagonia Pictures. Personaggio poliedrico e da anni uno tra i più amati scrittori di gialli contemporanei, Carofiglio si è nel tempo distinto per una prolifica produzione di racconti, saggi e romanzi.

Tra i tanti titoli cari ai lettori troviamo “Passeggeri Notturni” – dai cui è stata tratta l’omonima serie televisiva con Claudio Gioè e Gianmarco Tognazzi; “La misura del tempo”, con il quale è stato candidato al Premio Strega nel 2020; e una trilogia di romanzi gialli – “Una mutevole verità”, “L’estate fredda” e “La versione di Fenoglio” – con cui ha dato vita su carta al Maresciallo Pietro Fenoglio. L’iconico personaggio creato da Carofiglio avrà il volto di Alessio Boni nella nuova serie firmata Rai Fiction “Il Metodo Fenoglio”, ispirata ai tre romanzi, in onda il prossimo autunno.

Nei due incontri di domenica 26 novembre Gianrico Carofiglio porterà in scena “Il potere della gentilezza”, spettacolo di cui ha curato anche la regia, che consiste in un’orazione sull’importanza e necessità di praticare la gentilezza, sul potere del dubbio, sulla capacità di porre, e porsi, buone domande per affrontare le sfide della modernità.

«La gentilezza è il più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all'autoritarismo e alla violenza», afferma lo scrittore. «È il contrario di mitezza o remissività e può essere praticata solo per effetto di una scelta. Cioè un atto di coraggio. Gentilezza insieme a coraggio significa prendersi la responsabilità delle proprie azioni e del proprio essere nel mondo, accettare la responsabilità di essere umani». Biglietti acquistabili su Ciaotickets.