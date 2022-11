Giampiero Mancini in scena all'auditorium Flaiano con "Natura morta in un fosso"

L'attore pescarese Giampiero Mancini sarà in scena con “Natura morta in un fosso" sabato 26 novembre all’auditorium Flaiano. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Sarà possibile prenotare il posto scrivendo una mail con i nominativi a smolabmail@gmail.com, oppure inviando un messaggio WhatsApp al 329/7788707.

A dare il via all’azione è l’omicidio di Elisa Orlando. Attorno al delitto si sviluppa l’intreccio delle indagini, degli interrogatori, delle testimonianze e delle ricostruzioni di una serie di personaggi che danno forma ai diversi ambienti di una non meglio identificata periferia metropolitana, disegnata con tratti tutt’altro che rassicuranti: sesso, droga, ricatti, disillusione e finto perbenismo. Sua madre, suo padre, il suo fidanzato, uno spacciatore, una prostituta, un commissario e il suo vice, un poliziotto e un medico legale.

Questi i personaggi che si alternano e si affiancano sulla scena, imprimendo un’imprevedibile serie di svolte alle indagini. In questo inedito e memorabile allestimento la struttura monologhistica della stesura originale, grazie ad un’operazione di sceneggiatura e riscrittura davvero ispirata, si fa incredibilmente più viva e coinvolgente rendendo il racconto acceso e dinamico e facendo procedere la narrazione su tre piani.

Ogni personaggio infatti è in continuo dialogo con sé stesso, con gli altri personaggi e con il pubblico, con cui interagisce attivamente, facendosi testimone della sua verità e offrendogli un tassello del suo punto di vista per completare il mosaico dell’omicidio di Elisa. Il linguaggio è frammentato ed elementare, concreto, spesso volgare ricordando le “four-letter words”, di mametiana memoria, he danno verità, verticalità e secchezza alla narrazione. Il pubblico fino alla fine è parte attiva nella risoluzione delle indagini, poiché reso costantemente partecipe degli stati d’animo e delle strategie dei personaggi e quindi ne è diventa innegabilmente complice.