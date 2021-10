Geppy Gleijeses, Marisa Laurito e Benedetto Casillo a Pescara con "Così parlò Bellavista"

30 € per le Poltronissime, 25 € per le Poltrone (soci Stm: 25 € e 22 €)

Prezzo 30 € per le Poltronissime, 25 € per le Poltrone (soci Stm: 25 € e 22 €)

Geppy Gleijeses, Marisa Laurito e Benedetto Casillo saranno a Pescara con "Così parlò Bellavista", riduzione teatrale del celeberrimo film di Luciano De Crescenzo. La piéce aprirà la cinquantacinquesima stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” e si terrà al Teatro Circus in tre repliche, martedì 19 e mercoledì 20 ottobre.

«"Che cos'è Luciano De Crescenzo?" è la domanda più pertinente, non "chi è?"» Con questo cambiamento di prospettiva, Geppy Gleijeses presenta la "Gold Edition" di "Così parlò Bellavista". «Luciano De Crescenzo, una strana e anomala figura nel mondo della letteratura, della filosofia, del cinema, della poesia; una figura che ha avuto e ha troppo successo per essere perdonata. Eppure lui, già nella prefazione alla prima edizione di "Così parlò Bellavista", forse presago dell'anatema di certa "intellighenzia", così scriveva: "Guai a parlare di mare, di sole e di cuore napoletano! Cominciando da Malaparte e finendo a Luigi Compagnone, Anna Maria Ortese, Domenico Rea, Raffaele La Capria, Vittorio Viviani e compagnia cantando, il desiderio di togliere il trucco con il quale per tanti anni era stato imbellettato il volto della nostra città ha fatto sì che insieme ai cosmetici è stata tolta forse anche la pelle del viso di un popolo che, pur senza mandolini e chitarre continuava in ogni caso ad avere una propria fisionomia caratteristica". Quanto sono vere queste parole e quanto poco gli sono state perdonate!».

