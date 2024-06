Funambolika: gli spettacoli al porto turistico e al Massimo

Indirizzo non disponibile

Lo spettacolo è stato presentato per la prima volta domenica 16 giugno e sarà replicato per sette serate al porto turistico Marina di Pescara fino a sabato 22 giugno. L'arena del porto turistico, per questo progetto originale, diventa un'installazione site-specific sotto le stelle. Grazie alla performance di un gruppo di acrobate a otto metri di altezza e alla presenza di talentuose musiciste, il pubblico potrà assistere ad uno spettacolo onirico e avvolgente.

Saranno protagoniste in scena cinque performer: Elisa Mutto, Sara Frediani, Marta Alba, Iolanda del Vecchio, Rocio Belen Reyes Patricio, affiancate da un trio d’archi composto da Irene Dosio, Maria Sandu e Nadia Marino, dirette dalla compositrice di musica elettronica e violoncellista Beatrice Zanin. Voci in scena di Ivan Ieri e Michelangelo Merlanti anche nella funzione di rigger. La regia e la coreografia sono affidate a Caterina Mochi Sismondi, ideatrice dello spettacolo.

La performance consentirà di esplorare le caratteristiche di cinque icone femminili delle opere di Puccini: Manon Lescaut (1883); La Bohème (1896); Tosca (1900); Madame Butterfly (1904) e Turandot (1926).

Seguiranno poi altri due spettacoli a luglio, che si terranno al teatro Massimo.

Il 1° luglio, unica data italiana, ci sarà lo spettacolo Smashed, della compagnia inglese Gandini Juggling. Uno spettacolo “cult” che fa parte della storia, con un’idea unica al mondo, che vede in scena nove giocolieri/danzatori internazionali dal talento straordinario, musica incantevole, sorprendenti colpi di scena.

Il finale, sempre al Massimo, nelle serate del 4 e 5 luglio, si terrà XVI Gran gala du cirque, uno show molto atteso tra virtuosismo, suspence, creatività coreografica.