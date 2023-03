Si ride con Francesco Cicchella e "Bis!" all'anfiteatro d'Annunzio

Il comico Francesco Cicchella sarà di scena all'anfiteatro d'Annunzio di Pescara venerdì 21 luglio, a partire dalle ore 21, con il suo spettacolo "Bis!". Risate assicurate. Biglietti acquistabili su Ticketone.it. Infoline: 0773/414521. Produzione del tour: Top Agency Music e VentiDieci.

Organizzatore della data nella nostra città è l'Ente Manifestazioni Pescaresi. Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro e Massimo Ranieri) e altre performance imperdibili e completamente inedite.