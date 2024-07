Frà, san Francesco la superstar del medioevo: Giovanni Scifoni arriva a Pescara

Arriverà a marzo 2025 lo spettacolo “Frà. San Francesco, la superstar del medioevo”, interpretato da Giovanni Scifoni. Lo show farà tappa in diverse città italiane, tra cui anche Pescara.

Lo spettacolo è scritto e interpretato da Giovanni Scipioni con la regia di Francesco Ferdinando Brandi, date organizzate da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Lo spettacolo è una coproduzione Teatro Carcano, Mismaonda e Viola Produzioni.

Come si fa a parlare di San Francesco D’Assisi senza essere mostruosamente banali? Come si fa a mettere in scena questo spettacolo senza che sembri una canzone di Jovanotti?

San Francesco è il santo che piace a tutti, che tutti conoscono, ma perché sono stati scritti decine di migliaia di testi su di lui? Perché è così irresistibile? E perché proprio lui? Non era l’unico a praticare il pauperismo.