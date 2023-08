"Forza venite gente" torna in scena al teatro Massimo 

Il musical “Forza Venite Gente”, dopo il grande successo riscosso nel 2023, torna in scena al teatro Massimo di Pescara. Appuntamento il 10 febbraio 2024. Biglietti in vendita sui circuiti TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket, nonché nelle prevendite abituali TicketOne e Ciaotickets, e nella biglietteria del teatro la sera stessa dell’evento.

Lo spettacolo di Pescara è distribuito da Soni produzioni srl, che in occasione del quarantennale (1981-2021), propone una nuova versione di questo storico musical, in cui si racconta la storia d San Francesco con semplicità, umanità e coinvolgimento attraverso le canzoni che dal 1981 risuonano nelle case delle famiglie italiane, di generazione in generazione.

Fedele all’originale per trama e contenuti, ma profondamente rinnovato nella tecnologia e nella qualità dell’Allestimento. Il musical riporta i valori e le emozioni della quotidianità, dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti, che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore.

San Francesco è considerato una figura rivoluzionaria nella Chiesa cristiana: Papa Pio XII, lo definirà “il più italiano dei santi e più santo degli italiani”… una statura troppo alta, forse, per una personalità modesta come quella di suo padre Pietro Bernardone. Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri, di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia. Regia di Ariele Vincenti.