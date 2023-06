"Fontamara" in scena al teatro d'Annunzio

Prezzo non disponibile

Nell'ambito della stagione teatrale estiva dell'Ente Manifestazioni Pescaresi sarà in scena al teatro d'Annunzio di Pescara il 23 luglio "Fontamara", tratto da uno dei romanzi italiani più tradotti al mondo, certamente quello che più di ogni altro è stato capace di raccontare la storia e l’anima della Marsica e forse dell’Italia intera in un determinato periodo storico. Una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo.

Il regista Antonio Silvagni affronta l’autore e il romanzo con il rispetto che si ha per i padri, quelli che hanno lottato per consegnare a noi la libertà di fare e di parlare; e proprio perché “fare, parlare e ragionare” è un diritto acquisito grazie a questi padri, per noi contemporanei diventa anche un dovere, quindi consapevolezza, e obbligo morale.

Raccontare di nuovo la storia dei “cafoni” attraverso la collaborazione e uno sguardo esterno di uno dei più importanti drammaturghi italiani contemporanei, Francesco Niccolini, al quale è affidata l’adattamento teatrale del romanzo e la drammaturgia dello spettacolo. Il teatro di narrazione – che è una delle prerogative del lavoro di Niccolini, sarà coniugato al plurale delle voci dei fontamaresi: sarà proprio la narrazione la tecnica teatrale adottata per raccontare una storia di ingiustizie ataviche, di una terra ferita, di donne e uomini maltrattatati e umiliati, di un passato lontano che racconta ancora molto del nostro presente.