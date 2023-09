Al Florian Espace l'ottava edizione di "Scenari europei": il programma

Il Florian Metateatro apre la stagione autunnale con un festival incentrato sulle giovani generazioni e sui linguaggi plurimi dell’arte: "Scenari Europei - un giovane festival", giunto alla 8a edizione. Il programma della tre giorni, ricco di teatro, musica, performance e video arte porterà al Florian Espace di Pescara giovani compagnie che si sono distinte per il teatro al Premio Nazionale Scenario - nuovi linguaggi per la ricerca rivolto agli under 35, di cui il Florian è tra i più attivi promotori, e artisti presenti in altri prestigiosi Festival, anche di altre discipline artistiche.

Si comincia venerdì 22 settembre con "Adesso che non so più niente", di e con Ilaria Giorgi e Claudia Guidi, seguito dal live dei Twik (Twelle, voce; Vik, batteria; Filippo Maria Di Nardo, chitarra; Lorenzo Marcozzi, basso). Toccherà poi a "Permacrisis", di e con Simone Chiacchiararelli, Giacomo Lilliu?, Arianna Primavera e Francesca Zaira Tripaldi. La serata si concluderà poi un incontro con gli artisti.

Sabato 23 settembre si riprende con "Baubò - utero & dilettevole", di e con Matilde D’Accardi, seguito dal concerto di Mvr, voce e chitarra, accompagnata da Federico Manuppella alle tastiere. Subito dopo teatro con "Tre voci", da un radiodramma in versi di Sylvia Plath. Infine l'incontro con gli artisti. Domenica 24 settembre ultima serata con la compagnia Banicolà in "Due - canto di balene per pinguini soli", seguito da "Come fare fiori rossi" con Zoya Shokoohi. Infine “Luisa”, di e con Valentina Dal Mas, e il consueto incontro con gli artisti.