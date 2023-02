Il Florian festeggia 35 anni

Festa di compleanno del Florian Espace domenica 19 febbraio, quando si celebrerà il 35° anniversario dell’inaugurazione. Era il 1988 quando dall’ex panificio industriale Di Marcantonio è sorto il primo teatro “off” della nostra regione, il Florian Espace appunto, nato dalla volontà e dal desiderio della compagnia Florian, nelle persone principalmente di Giulia Basel e Massimo Vellaccio, di avere una sede stabile e un più stretto rapporto con il territorio.

Uno spazio dedicato principalmente al teatro, ma che nel corso degli anni ha ospitato molteplici iniziative culturali: arte, danza, musica, installazioni, laboratori, scuola di teatro, presentazioni di libri, e tanto altro; soprattutto l’incontro tra le persone, tra gli artisti e il pubblico, tra le idee messe in campo e la loro discussione e fruizione. 35 anni di lavoro e di relazione con il territorio e gli artisti provenienti da tutta Italia e non solo, che hanno rappresentato per la Città di Pescara e per la regione Abruzzo occasioni di crescita culturale, di apertura e di confronto. 35 anni che meritano un brindisi.

Al Florian Espace saranno presenti, oltre allo staff che in questi anni ha reso e rende possibile la vita e la riuscita degli eventi presentati – Emanuela D’Agostino, Flavia Valoppi, Umberto Marchesani, Anna Paola Vellaccio, Alessio Tessitore, Ilaria Palmisano, Isabella Micati, Renato Barattucci, Chiara Sanvitale, Alessandro Vellaccio, Cecilia Buccioni e Zulima Memba – la direzione artistica al completo, Giulia Basel, Pippo Di Marca, Massimo Vellaccio, e i tanti amici che vorranno celebrare l’anniversario anche con i loro contributi artistici.

Alle ore 20,45 short teatrale con Anna Paola Vellaccio “Cinthya’s Laundry- la lavatrice di Elisabetta”, di Roberto Cavosi, regia di Riccardo Festa. Una ironica riflessione sul potere che ha debuttato al Festival Quartieri dell’Arte di Viterbo e ancora mai presentato a Pescara. A seguire i contributi della rocker Miriam Ricordi, di Pippo Di Marca, condirettore artistico del Florian Metateatro nonché memoria storica dell’avanguardia romana, e poi ancora musica con i Novagorica, dj set e altre sorprese. E naturalmente torta e candeline. Info: 085/2059278 - 393/9350933.