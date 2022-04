Katia Follesa e Angelo Pisani a Pescara con "Finché social non ci separi"

Venerdì 20 aprile, a partire dalle ore 21, Katia Follesa e Angelo Pisani saranno di scena insieme al teatro Massimo di Pescara con la piéce comica "Finché social non ci separi". Lo spettacolo, assolutamente da non perdere, è scritto in collaborazione con Luciano Federico e promette tante risate. I due attori, che fanno coppia anche nella vita, racconteranno al pubblico le esilaranti disavventure che caratterizzano il loro rapporto nel quotidiano. Per assistere all'evento sarà necessario essere muniti di green pass e mascherina, nel rispetto della normativa vigente anti Covid. La regia artistica è firmata dagli stessi Angelo Pisani e Katia Follesa, mentre la regia audio e luci è a cura di Dino Pecorella. Prevendite disponibili su TicketOne.it.

Per dirne qualcuna, tra ciò che sentirete da Katia Follesa e Angelo Pisani: «Hai mai detto al partner che non va bene che venga a dormire con le calze antiscivolo? Sei mai riuscito a dire che prima di baciarti al mattino dovrebbe lavarsi i denti? Hai mai spiegato alla tua «Lei» che il lavandino non è recipiente per i trucchi?». Ecco il succo di questo divertentissimo show. Molte coppie convivono non dicendosi le cose, e a lungo andare si va in crisi. Angelo e Katia hanno scelto di dirsi tutto, comprese le cose meno belle, con un affiatamento da ammirare: per farlo, in questo loro lavoro teatrale si sono affidati a una sottile ironia che smorza i toni, senza sminuire l’importanza di ciò che ci si dice.