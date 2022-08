Federico Perrotta in scena a Pianella con ‘Io sono Abruzzo’

Continuano gli eventi dell’estate ‘Unica’ pianellese che hanno registrato finora, con la complicità delle belle giornate estive, un ottimo riscontro di pubblico. L’ultimo scorcio della bella stagione sarà all’insegna del teatro, del cinema e della musica: da segnalare il ritorno di Federico Perrotta con uno spettacolo dal titolo ‘Io sono Abruzzo’, previsto per venerdì 19 agosto.

L’artista, per l’occasione, racconterà in chiave comica le vicende dei grandi d’Abruzzo che hanno lasciato la terra natia senza mai dimenticarla, e infatti “Io sono Abruzzo” firmato Uao Spettacoli, scaturisce proprio dalla necessità di comprendere chi è davvero ‘l’abruzzese’. Sul palco ci sarà anche Massimiliano Elia.

“Questo spettacolo nasce da dove nasce l’Abruzzo, da dove sono nato io - spiega Perrotta - quando sei figlio di una regione così variegata e così complicata, particolare ed unica come la nostra, a tal punto da pensare che tutta la regione sia un grande paesello, ti porti dietro una grande emozione”.

Proprio sull’onda di questa emozione è nata la voglia di scrivere con Piero Di Blasio, autore e regista di questo spettacolo, anch'egli abruzzese, “perché - prosegue Federico - dovunque nel mondo c’è qualcuno che ho incontrato e che in qualche modo mi ha ricordato la mia regione”.

"Grazie al fermento associativo ed alla collaborazione tra Comune e volontari, siamo riusciti a struttura un calendario ricco di eventi", afferma l’assessore al ramo Gabriella Di Clemente. "Dopo 2 estati condizionate dalla pandemia. ma che avevano comunque visto tanti eventi, è stato emozionante vedere ripartire tante manifestazioni, con una presenza molto elevata di cittadini e di turisti".

"L’estate pianellese si presenta sempre più ‘Unica’ - aggiunge l’assessore all’associazionismo Antonella Di Massimo - Eventi in quantità e qualità che, ormai da tanti anni, rendono il nostro programma particolarmente attrattivo ed in grado di distinguersi. Doveroso ringraziare tutti i volontari per l’impegno e la dedizione che mettono sempre in campo nonché coloro che hanno garantito la massima sicurezza in tutti gli eventi, a partire dalle forze dell’ordine, la croce rossa e la protezione civile".

Saranno due le novità previste per il 20 e il 21 agosto con due serate promosse dall’associazione italiana sommelier e dedicate al vino ‘Bianchi d’Abruzzo e non solo’.