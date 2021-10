"Fame, mi fa fame" al Florian Espace

Venerdì 22 ottobre al Florian Espace andrà in scena lo spettacolo tratto dal testo "Panza, Crianza, Ricordanza" di Giancarlo Cauteruccio, pubblicato nel 2009 dalle edizioni La Meridiana. Cauteruccio è autore e interprete della trasposizione teatrale del testo-performance nato durante l’anno del ritorno in Calabria, quello del lockdown.

Ognuno di noi, come fa Cauteruccio in scena, è chiamato a confrontarsi con la mutazione dei nostri tempi dove anche il rito del cibo sembra sfuggire alla corporeità del fisico e dei luoghi. "Mi fa fame" è un invito al piacere di andare a teatro, ma allo stesso tempo cerca cose, spazi di senso e persone, per iniziare un discorso nuovo. Assistente alla regia Massimo Bevilacqua, immagini e elaborazioni video Stefano Fomasi. È gradita la prenotazione ai numeri telefonici 085/4224087 - 393/9350933. Necessari green pass e mascherina, secondo le normative anti Covid.

