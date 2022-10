Fabrizio Bentivoglio presenta il suo omaggio a Flaiano al Fla 2022

Il Fla – Festival di Libri e Altrecose presenta l'attore e regista Fabrizio Bentivoglio, che venerdì 11 novembre porterà a Pescara il suo omaggio a Ennio Flaiano, scomparso proprio nel novembre di 50 anni fa. Bentivoglio porterà proprio nella città natale del grande sceneggiatore, scrittore e giornalista il reading teatrale “Lettura Clandestina. La solitudine del satiro di Ennio Flaiano”.

Il progetto nasce da un’idea dello stesso Fabrizio Bentivoglio: «Pochi mesi prima di morire Flaiano aveva cominciato a raccogliere alcuni articoli in una cartella dal titolo autografo “La solitudine del satiro”. L’intento della messa in scena è, attraverso lo sguardo di Flaiano su quell’Italia di cinquant’anni fa, poter sbrogliare il filo della nostra vita italiana e arrivare a capire meglio anche questa Italia di oggi».

Selezionati da Fabrizio Bentivoglio, che sarà accompagnato nella sua lettura dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti, gli articoli raccontano Ennio Flaiano e tramandano la figura di un uomo che, come pochi altri, ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è. «La lettura è clandestina», spiega Bentivoglio, «così come lo è stato, in fondo, Flaiano stesso, che finché è stato sulla nave insieme a noi, nessuno sembrava notarlo. Ci si è accorti di lui soltanto quando è sceso».

Un viaggio, quindi, alla ricerca dell’Italia d’oggi con le parole di un grande protagonista dell’Italia che fu. I biglietti sono disponibili sul circuito CiaoTickets.com. Per informazioni: 085/4554504.