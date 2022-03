Fabrizio Bentivoglio a Pescara con Francesco Libetta in “Così fan tutte”

Conto alla rovescia per l'arrivo a Pescara di Fabrizio Bentivoglio, che sarà nella nostra città con Francesco Libetta in “Così fan tutte”, un imperdibile spettacolo tratto dall’omonima opera di Mozart. Appuntamento domenica 24 aprile, a partire dalle ore 21, nel teatro Massimo. Organizza la Baltimore Production, all’interno del programma della stagione teatrale 2021–2022 “Rinascita”. Tramite il personaggio di Don Alfonso, l'attore porta in scena il legame tra Strehler e Mozart, raccontando un’opera amaramente comica, destabilizzante, complessa e a tratti anche estraniante.

La trama di questa piéce evidenzia un tema a dir poco novecentesco: la difficoltà nell’individuare il confine tra finzione e realtà, dando la possibilità al pubblico di interrogarsi sulla loro vita quotidiana, sulle loro maschere e ipocrisie. La morale risulta essere pessimistica: non c’è margine di miglioramento o redenzione per l’essere umano, che sia esso uomo o donna. Ingannano, deludono, si prendono gioco del prossimo, sono superficiali e pieni di amor proprio. Mozart e Da Ponte, insomma, avevano decisamente ragione: gli uomini non cambiano mai. È prevista una speciale promozione con il 50% di sconto se si acquistano i biglietti entro il 10 aprile, fino alle ore 24.

Fabrizio Bentivoglio, nato a Milano il 4 gennaio del 1957, ha debuttato in teatro con "Timone d'Atene" di William Shakespeare e ha poi iniziato la propria carriera artistica nel cinema. Con Dario De Luca e in associazione con Studio Universal ha fondato la Tipota Movie Company, che nel 1999 ha prodotto i cortometraggi "Il bambino con la pistola" di Federico Cagnoni e Monica Zapelli e "Tipota", scritto, diretto e interpretato dallo stesso Bentivoglio, che nel 2007 ha anche esordito alla regia di un lungometraggio con "Lascia perdere, Johnny!".

https://www.ciaotickets.com/biglietti/fabrizio-bentivoglio-francesco-libetta-pescara