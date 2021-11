“Così fan tutte” con Fabrizio Bentivoglio in scena a Pescara

Prezzo non disponibile

La pièce “Così fan tutte” con Fabrizio Bentivoglio sarà in scena al teatro Massimo di Pescara domenica 24 aprile 2022 alle ore 21. Previsto uno sconto del 30% per chi acquisterà i biglietti entro il 20 novembre 2021. Lo spettacolo, che rientra nel programma della nuova stagione teatrale della Baltimore Production, è tratto dall’omonima opera di Mozart. Oltre a Bentivoglio, sul palco ci sarà anche Francesco Libetta.

Tramite il personaggio di Don Alfonso, Bentivoglio porta in scena il legame tra Strehler e Mozart, raccontando un’opera amaramente comica, destabilizzante, complessa e a tratti estraniante. La trama evidenzia un tema novecentesco: la difficoltà nell’individuare il confine tra finzione e realtà, dando la possibilità agli spettatori di interrogarsi sulla loro vita quotidiana, sulle loro maschere e ipocrisie. La morale è pessimistica: non c’è margine di miglioramento o redenzione per l’essere umano, che sia esso uomo o donna.

