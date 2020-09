Estrodestro riparte: lezioni di prova di improvvisazione teatrale

Estrodestro, scuola nazionale di improvvisazione teatrale, sta per cominciare una nuova stagione. Lunedì 28 settembre e giovedì 1° ottobre lezione gratuita per provare il teatro all’improvviso senza rete.

Info e iscrizioni: info@estrodestro.com - 347/6584129. L'improvvisazione teatrale è una forma di teatro in cui gli attori non seguono un copione, ma inventano il testo sul momento, improvvisandolo. Sono quindi attori e registi di una storia in divenire.