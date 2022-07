Perrotta e La Ginestra sul palco del Marina per la rassegna "Teatriamoci"

Prezzo non disponibile

A Estatica 2022 torna la rassegna "Teatriamoci", ideata da Federico Perrotta: “Cercheremo di dare al pubblico ciò che merita: il divertimento - spiega l’attore abruzzese - Le persone hanno bisogno di intrattenimento dal vivo e noi ci impegneremo in modo empatico a trasmettere emozioni agli spettatori; i loro volti distesi, le risate e le strette di mano di chi ci da fiducia, sono la nostra forza, soprattutto emotiva”.

Si parte il 3 agosto alle ore 21.30 con lo spettacolo (sold out a Roma) dell'abruzzese Giulia Di Quilio, grande diva di burlesque, per la prima volta in Abruzzo con "Un passato senza veli", una pièce tra performance e monologhi, da cui provengono parole che “mettono a nudo” il corpo e viceversa, dove la femminilità è spontanea e dove la bellezza della donna, così com'è, vuole abbattere i pregiudizi.

Il 17 agosto sempre alle ore 21.30 sarà la volta dello spettacolo di Federico Perrotta e Valentina Olla con Massimiliano Elia in "I Perrollas - Varietà di coppia" tra aneddoti di chi coppia nella vita e nel lavoro, tra musica e cabaret, intrattiene il pubblico con una scanzonata cavalcata della musica di tutti i tempi e generi. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 333/5001699.

Il 31 agosto, invece, "Teatriamoci" chiuderà con lo spettacolo del direttore artistico del Teatro7 Roma, il Rugantino del Sistina e protagonista della fiction "Canonico" su Tv2000 (premio Moige 2022), Michele La Ginestra, che porterà a Pescara un nuovo spettacolo diretto da Roberto Ciufoli: "M'accompagno da me". Un concentrato di emozioni, sorrisi, risate piene, dove la vena umoristica intelligente passa alla componente più sentimentale, intessuta di cortesia e delicatezza.