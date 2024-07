Un’estate da favola, rassegna di teatro per ragazzi: tutti gli appuntamenti in programma

Nata in collaborazione tra l’Ente manifestazioni pescaresi e il Florian metateatro centro di produzione, la rassegna “Un’estate da favola” è dedicata ai giovani. Si tratta di una rassegna teatrale per ragazzi che si terrà dal 22 al 30 luglio all’auditorium Flaiano con 7 appuntamenti, che si svolgeranno sia all’interno che all’esterno.

Il programma è stato illustrato nel corso della conferenza stampa, a cui hanno partecipato, oltre al direttore artistico dell’Ente manifestazioni pescaresi Angelo Valori e al presidente Valter Meale, la direttrice artistica Giulia Basel e il direttore organizzativo Massimo Vellaccio, del Florian metateatro.



Il progetto, ha come obiettivo principale quello di avvicinare i giovani al mondo del teatro, stimolando la loro fantasia e creatività. Attraverso spettacoli di alta qualità, vengono proposti momenti di svago e apprendimento, favorendo lo sviluppo culturale e artistico dei bambini e dei ragazzi.

La rassegna, alla sua prima edizione, presenta un ricco cartellone di appuntamenti messi in scena da 5 compagnie di rilievo nazionale con l’intento di offrire ai giovani spettatori e alle loro famiglie un'esperienza teatrale unica e coinvolgente. Gli spettacoli, diversificati per età e linguaggio, non solo promuovono e diffondono la cultura e l'arte, ma offrono anche momenti di riflessione e partecipazione attiva, sensibilizzando il pubblico su tematiche rilevanti per i giovani di oggi. Utilizzando molteplici linguaggi, dal teatrale, al musicale e alla danza, sono trattati temi che promuovono la crescita culturale e umana, sottolineando così l'importanza del teatro come strumento formativo ed educativo, oltre che come luogo di incontro e dialogo. Vengono proposti grandi classici e opere ispirate ad autori come Rodari e Tognolini. Per i più piccoli, le fiabe diventano metafore di percorsi di crescita e accettazione di sé e dell'altro, rispecchiando lo sguardo dei bambini sul mondo, svelandone le emozioni.

Si inizia lunedì 22 luglio, con replica martedì 23, con “Hamelin”, della Factory Compagnia Transadriatica, regia di Tonio De Nitto. Lo spettacolo, che prende il nome da "Hamelin", la città dove viene ambientato il famoso intreccio fiabesco, si muove tra fantasia e realtà, narrando la storia del Pifferaio Magico (dei fratelli Grimm) che libera la città dai topi, ma non viene ricompensato. Utilizzando l’arte burattinesca e coinvolgendo il pubblico con cuffie che offrono una prospettiva diversa, lo spettacolo esplora il mistero della scomparsa dei bambini di Hamelin. Il Pifferaio, interpretato da Fabio Tinella, racconta come abbia liberato la città dai topi, ma, tradito, conduce via con sé i bambini, coinvolgendoli in un gioco teatrale con strumenti musicali immaginari. La metafora della pandemia emerge forte, riflettendo sulla condizione dell'artista e lasciando un messaggio di speranza con un finale liberatorio in cui grandi e piccoli si uniscono in un grande ballo.

A partire da 5 anni, con due turni spettacoli: ore 18.30 e ore 21.00 Auditorium Flaiano

Si prosegue mercoledì 24 luglio con “Maldanno" del Florian Metateatro Centro di Produzione Teatrale, regia di Flavia Valoppi e Alessio Tessitore. Attraverso quattro storie ispirate a grandi autori come Rodari, Tognolini, Nanetti e Petrusevskaja che si rincorrono in un tourbillon chiassoso e un po’ clownesco, racconta “la cura” mediante la relazione, i gesti di generosità e l’immateriale che diventa medicina. La "Torre-opera d’arte" al centro della scena viene smontata dai protagonisti per rivelare storie che curano attraverso la generosità e la bellezza. Sul finale, i protagonisti, attraverso una riflessione ironica e poetica sui malanni di tutti i tempi, coinvolgeranno i bambini-spettatori per ricomporre la Torre, affinché tutti possano curarsi con la sua bellezza. Il coinvolgimento del pubblico rende lo spettacolo un’esperienza poetica e riflessiva per tutte le età.

A partire da 6 anni con turno spettacolo ore 18.30 nel parco dell’Auditorium Flaiano.

Si continua giovedì 25 e venerdì 26 luglio, con “Arcipelago”, del Teatro Telaio, regia di Angelo Facchetti e Francesca Franzè. Lo spettacolo è un’installazione teatrale che immerge i bambini in un viaggio simbolico attraverso isole tematiche. Ogni isola offre un’esperienza multisensoriale che aiuta i bambini a esplorare e comprendere emozioni e esperienze di vita. L'installazione è concepita come una vera e propria educazione umana e sentimentale, dove i bambini sono invitati ad esplorare un luminoso arcipelago, composto da particolari isole, piccole tendine luminose che creano un piccolo mare, di cui si sentono perfino le onde. Ogni bambino, mosso da parole di magico spessore (ascolta, guarda, senti, racconta), si immerge rispondendo ai diversi stimoli suggeriti da ogni isola, creando un proprio diario emozionale da condividere con tutti.

Per ragazzi dai 7 ai 12 anni, con due turni spettacoli: ore 20.30 e 21.30 nel parco dell’Auditorium Flaiano.

La rassegna riprende lunedì 29 Luglio, con "Zeza e Pulcinella", della Compagnia Bertoldt Brecht, regia di Maurizio Stammati. "Zeza e Pulcinella" è uno spettacolo itinerante all'aperto che unisce il teatro di strada con la tradizione della maschera napoletana. Racconta in chiave farsesca la storia delle nozze di Don Nicola e Vicenzella, contrastate da Pulcinella, il padre geloso, e sostenute da Zeza, la madre che vuole far divertire la figlia. Le scenette, accompagnate da trombone e grancassa, creano quadri vivaci e coinvolgenti, che si inseriscono nella tradizione delle guarattelle con un tocco innovativo e rispettoso delle radici storiche, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza teatrale unica e divertente per tutte le età.

Per ragazzi a partire dagli 8 anni con turno spettacolo ore 18.30 nel parco dell’Auditorium Flaiano.

Martedì 30 luglio, la rassegna si chiuderà con "Cappuccetto rosso nel bosco", di Zaches Teatro, regia di Luana Gramegna. "Cappuccetto Rosso nel Bosco" è uno spettacolo immersivo che trasforma parchi, giardini e chiostri in spazi teatrali onirici. Attorno al pubblico immerso nel bosco, si muovono, appaiono e scompaiono i personaggi della fiaba di Cappuccetto Rosso, dando vita alla famosa storia della bambina e del lupo. La narrazione è accompagnata dalle note della viola e dalla voce di una bizzarra cantastorie, che guida gli spettatori attraverso il misterioso bosco, luogo di disubbidienza e di confronto con le proprie paure. Lo spettacolo utilizza la narrazione, la danza, il teatro di figura e la musica dal vivo per creare un'esperienza magica e affascinante, per bambini e adulti.

A partire dai 4 anni, con turni spettacoli: ore 18.00 e 19.30 nel parco dell’Auditorium Flaiano.

Il programma degli spettacoli riflette l'impegno e la visione artistica alla base di questa iniziativa. Al riguardo, Giulia Basel, direttrice artistica del Florian Metateatro, afferma: “Come Florian, abbiamo collaborato tanti anni con l’Emp proprio per il Teatro per Ragazzi. È cominciata con una prima rassegna estiva che si chiamava “Chiare, fresche, dolci … storie” di cui abbiamo realizzato diverse edizioni. Poi abbiamo iniziato con la programmazione di Tutt* a Teatro! in autunno-inverno, poi anche in estate e fin dal 2011 abbiamo sempre fatto tappa al Flaiano e al D’Annunzio per il “Festival Nazionale Palla al Centro” Vetrina di Teatro Ragazzi del Centro Italia, di cui si è appena conclusa l’edizione 2024 con un grande successo di pubblico e di critica. Ora diamo dunque il via a questa nuova programmazione che segna una maggiore integrazione, sul teatro per ragazzi, tra Florian ed Emp. “Un’estate da Favola” è stata proprio concepita con una partnership di condivisione dell’ideazione, della realizzazione e della cura. Personalmente sono molto contenta delle coraggiose scelte di alta qualità artistica di spettacoli particolari, che molto difficilmente vengono proposti nella nostra regione, scelte che sono state assolutamente condivise. Spettacoli di ricerca per ragazzi a numero chiuso, che avranno più repliche, ma anche spettacoli che si rifanno alla grande tradizione dei racconti ad alta voce e a quella delle guaratelle e del teatro di strada riproposte con rispetto ed innovazione.”

Questo entusiasmo è condiviso anche dal Presidente dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, Valter Meale, che dichiara: "Siamo entusiasti di animare l’Auditorium Flaiano e il parco antistante con questa rassegna. Vogliamo offrire un'esperienza teatrale che sia al contempo divertente e formativa, creando un ponte tra il mondo dell'infanzia e quello dell'arte teatrale. Per sette giorni, il nostro spazio sarà riempito dalla gioia e dall'entusiasmo dei piccoli spettatori, creando un'atmosfera magica e coinvolgente. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere con noi questa straordinaria esperienza teatrale."

Gli spettacoli sono per un numero limitato di spettatori per cui la prenotazione è obbligatoria. Il botteghino del Flaiano è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20, e la sera degli spettacoli. Prezzo biglietti: posto unico 7 euro. Per prenotazioni: 392 0496655 – segreteria: 085 693993

Sul sito www.entemanifestazionipescaresi.com e www.florianteatro.it sulle pagine Facebook e Instagram, approfondimenti, immagini e curiosità sul programma.