"Errori in corso", laboratorio teatrale al Florian

Dal 13 al 22 dicembre Teatro dei Borgia organizza la seconda edizione di “Errori in Corso” negli spazi del Florian Metateatro di Pescara. 10 giorni che si svolgeranno tra incontri con esperti, analisi testuali e tematiche, e proposte sceniche degli artisti partecipanti. Il 20 e il 22 dicembre ci saranno le presentazioni al pubblico dei primi esiti del laboratorio. "Errori in corso" è una fase creativa del processo della compagnia durante la quale ragioniamo sul tema principale della nostra futura progettualità e distilliamo idee e pratiche sceniche che possono poi divenire prospettive produttive. Le giornate di lavoro si svolgono tra incontri con esperti, analisi testuali e tematiche, e proposte sceniche degli artisti partecipanti.

Errori in Corso prevede l’apertura di due cantieri creativi specifici: "Ritratti". Un ritratto è un racconto personale dell’altro, la visione dichiaratamente soggettiva dell’altro oggettivo. Persone reali, personaggi storici e contemporanei, sindacalisti, rivoluzionari, filosofi, combattenti, imprenditori e lavoratori, esseri umani che abbiano compiuto imprese a favore dei diritti del lavoro, che si siano battute per essi o che in ambito politico abbiano contribuito a cambiare la storia e il destino dei lavoratori, vittime di ingiustizia o di infortuni sul lavoro, celebrità e sconosciuti. "Il lavoro sul lavoro in ensemble". Questo capitolo è dedicato alla creazione di uno spettacolo di ensemble. I primi spunti su cui sbagliare sono: la storia del movimento dei lavoratori, alcune vicende significative come il caso Matteotti, oppure episodi drammatici come il crollo della palazzina che ospitava un laboratorio tessile di via Roma a Barletta (3 ottobre 2011), le lotte operaie del secolo scorso, il precariato, il quadro normativo dallo Statuto dei lavoratori, il gap formativo, la crisi del Welfare, il lavoro dell’attore, la precarizzazione, il concetto di “Prosumer”.



Info: teatrodeiborgia@gmail.com, tel. 328/6173591.