Du'etti - improvvisazioni a 2 al circolo Babilonia

Venerdi 4 novembre alle ore 21:30 Babilonia ed EstroDestro presentano "Du'etti - improvvisazioni a 2" con i Du'e di Fiori (Fabrizio Aloisi e Max Vellucci). Quante e che storie possono crearsi dall’incontro di due menti? Un duetto che parte da un unico suggerimento del pubblico per creare storie fantastiche, drammatiche o comiche. Coppie di improvvisatori sempre diversi per quattro serate che hanno come sola tematica quella associabile al seme delle carte da gioco.

La magia dell’improvvisazione che permette di assistere al momento creativo nel suo definirsi, al “qui ed ora” come fenomeno irripetibile, vi aspetta per contagiarvi e riempirvi di etti di follia. Si raccomanda la puntualità. Ingresso con tessera Arci, rinnovabile per la stagione 2022/2023 al costo di 8 €. Info e prenotazioni: 320/2659801.