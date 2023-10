"Il Diario di Adamo ed Eva" all'Auditorium Cerulli con Corinne Clery e Francesco Branchetti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 29 ottobre Corinne Clery e Francesco Branchetti vi porteranno nel cuore dell'Eden con "Il Diario di Adamo ed Eva", il capolavoro esilarante e romantico di Mark Twain. Un viaggio irresistibile attraverso l'attrazione, la passione e la scoperta, tutto presentato in modo magistrale da un cast eccezionale. Appuntamento all'Auditorium Cerulli. Traduzione ed elaborazione di Maura Pettorruso. Musiche originali di Pino Cangialosi, con Elisa Carta e Paolo Sangiorgio. Movimenti coreografici e pantomime di Francesco Branchetti. Regia di Francesco Branchetti.



Quando l'uomo incontrò la donna... e tutto cambiò! Adamo, il solitario abitante dell'Eden, incontra la vivace e intrigante Eva. Tra risate, dolcezza e un pizzico di malizia, segui il loro viaggio dalla solitudine all'amore, dal mistero alla comprensione. Ma cosa succede quando Eva morde la mela proibita? Uno spettacolo che vi farà ridere, emozionare e riflettere.



Curata da Francesco Branchetti, questa produzione non solo porta in vita il testo di Mark Twain ma anche esplora l'animo umano in tutte le sue sfaccettature. Con le meravigliose musiche di Pino Cangialosi, luci mozzafiato e interventi straordinari di Elisa Carta e Paolo Sangiorgio, questo spettacolo lascia senza parole.