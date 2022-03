Debora Villa a Pescara con "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere"

Prezzo non disponibile

Debora Villa, la comica diventata celebre grazie alla sua partecipazione allo show tv "Camera Café", sarà a Pescara con "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere". Appuntamento al teatro Massimo il prossimo giovedì 7 aprile a partire dalle ore 21. Organizzano la 'In Movie Fest' e la Baltimore Productio. “Tanto tempo fa, i Marziani e le Venusiane si incontrarono, si innamorarono e vissero felici insieme perché si rispettavano e accettavano le loro differenze. Poi arrivarono sulla terra e furono colti da amnesia: si dimenticarono di provenire da pianeti diversi”, si legge in una nota.

La piéce è tratta dall’omonimo testo di John Gray, un best-seller mondiale che ha venduto ben cinquanta milioni di copie ed è stato tradotto in quaranta lingue, scritto da Paul Dewandre con alla base un unico concetto: uomini e donne vengono da due pianeti differenti. E a portare sul palco l’adattamento teatrale sarà una rappresentante della fazione femminile: Debora Villa, appunto, che metterà in scena e interpreterà un’esilarante terapia di gruppo collettiva. Assolutamente da non perdere, con risate assicurate.

Cercando di rimanere imparziale e con la comicità che da sempre la contraddistingue, l’attrice mostra le differenze tra i due sessi e ci conduce per mano alla scoperta dell’altro sesso, non tralasciando una certa dose di autoironia. Uomini e donne impareranno a conoscersi di nuovo “perché – come sostiene Gray – quando si imparano a riconoscere e apprezzare le differenze tra i due sessi, tutto diventa più facile, le incomprensioni svaniscono e i rapporti si rafforzano”. Un divertente spettacolo che entra dentro le nostre vite e ci fa rivivere i conflitti di coppia con un coinvolgente sorriso. Promo tagliandi 50% “Prendi due biglietti e ne paghi uno”, acquistabili sul sito Ciaotickets entro il 31 marzo alle ore 24:

https://www.ciaotickets.com/biglietti/debora-villa-gli-uomini-vengono-da-marte-pescara