"Coppie felicemente infelici" in anteprima nazionale a Estatica 2020

La piéce “Coppie felicemente infelici” sarà in scena martedì 25 agosto in anteprima nazionale al porto turistico per chiudere la mini rassegna teatrale “Teatriamoci”, nell'ambito di Estatica 2020. La commedia vedrà in scena Claudio Insegno e Federico Perrotta con Marco D’Angelo e Giulia Perini.

La serata sosterrà Ada Manes Foundation for Children Onlu, fondazione presieduta dal chirurgo pediatra Grazia Andriani, che si occupa soprattutto di portare la chirurgia pediatrica nei paesi più poveri del mondo. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 333/5001699.