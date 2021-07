Torna in scena “Codice a Sbarre”, lo spettacolo di improvvisazione teatrale di Estrodestro

La scuola di improvisazione teatrale Estrodestro ripropone “Codice a Sbarre” domenica 22 agosto. La piéce, rappresentata per la prima volta nel 2015 con repliche in tutta Italia, ha sempre colpito gli spettatori per la sua imprevedibilità, il coinvolgimento e soprattutto la comicità spontanea degli attori. L’ambientazione è in un carcere.

Lo spettacolo sarà totalmente improvvisato e sarà il pubblico a fornire all’inizio i suggerimenti che ne guideranno la trama. Lo sviluppo sarà invece demandato alla fantasia e creatività degli attori. Lo show si svolgerà all’interno della manifestazione "Estatica". I biglietti sono acquistabili su CiaoTickets. Info: 347/6584129 – info@estrodestro.com – www.estrodestro.com.

