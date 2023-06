Il Circo Zoè con "Deserance" apre Funambolika 2023

Bambini (fino a 12 anni, posto unico non numerato, fino ad esaurimento): 5 euro. Adulti (posto unico non numerato, fino ad esaurimento): 12 euro

Il tendone del favoloso Circo Zoé aprirà l'edizione 2023 di Funambolika con lo spettacolo “Deserance”. Si inizia lunedì 12 giugno e poi ci saranno repliche fino a domenica 18 al Porto Turistico Marina di Pescara, dalle ore 21,15. Non sarà garantito l'accesso a spettacolo già iniziato. In questa nuova creazione del Circo Zoé, una delle compagnie più amate dal pubblico, si avvicinano il circo e la danza, la musica elettronica e il canto lirico, nella la magia dei corpi che volteggiano.

'Deserance' è il frutto di una ricerca evolutasi attraverso diverse residenze di creazione tra Italia e Francia. Concepita durante il 2021, la nuova creazione è il frutto di un preciso momento storico, una parentesi di vita reale e di spaccati sospesi, in cerca di un nuovo equilibrio tra ironia e abilità. Nel titolo 'Deserance' trovano posto concetti come il Desiderio, l’Erranza e la Resistenza. Assolutamente da non perdere.