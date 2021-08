'Che donna 6' , a Estatica il recital dell’attrice Tiziana Di Tonno

Si terrà martedì 17 agosto, nell'ambito di Estatica 2021, 'Che donna 6', recital di Tiziana Di Tonno. In questa piéce l’attrice pescarese è pronta a rappresentare 6 diverse figure femminili in una. Da un’idea dell’autore e regista Massimiliano Elia. Appuntamento nell'arena del porto turistico. Lo spettacolo era inizialmente previsto per l'1 agosto ma, in segno di vicinanza con quanti proprio quel giorno sono stati coinvolti dall'incendio a Pescara Sud, si era deciso di rinviarlo.

Promossa dal Marina di Pescara, Estatica gode del patrocinio del Comune di Pescara e della Camera di Commercio Chieti Pescara. Biglietti disponibili sulla piattaforma CiaoTickets o su estatica-pescara.com. Coordinamento generale a cura di Spray Records.

