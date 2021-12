Celestino V, teatro dei burattini in scena a Pescara per Santo Stefano

Iìl 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con la diocesi di Sulmona-Valva e I Pupi Italici, presenta "Celestino V", testo, scenografie, costruzione pupi e narrazione di Girolamo Botta, manovra dei pupi di Girolamo Botta e Alessandra Guadagna, musiche di Valentino Di Maulo.

L’allestimento porta in scena la storia dell’eremita Pietro Angelerio, detto Pietro da Morrone e venerato come Pietro Celestino, raccontata per la prima volta attraverso la grande tradizione dell’opera dei pupi. Un appuntamento decisamente da non perdere con il teatro dei burattini di qualità.