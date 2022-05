Caterina Marino al Florian con lo spettacolo "Still Alive"

Sabato 28 maggio si concluderà sul palco del Florian la rassegna 'Four Generations', quattro generazioni di teatro di ricerca iniziata il mese scorso all’insegna di Carmelo Bene, padre del teatro di ricerca italiano, e che ha visto avvicendarsi spettacoli, incontri, laboratori, presentazioni su e con gli sguardi delle diverse generazioni. Si termina con l’attrice e regista romana Caterina Marino che proporrà il suo spettacolo "Still Alive", drammaturgia e regia di Caterina Marino, con Caterina Marino e Lorenzo Bruno, aiuto regia Marco Fasciana, video creator Lorenzo Bruno, sound designer Luca Gaudenzi. Segnalazione speciale al "Premio Scenario" 2021, il più importante osservatorio nazionale sulla creatività emergente italiana. Sarà l’ultimo tassello, per questa prima edizione, di un percorso generazionale ed estetico sulla e nella ricerca teatrale italiana. Tutte le informazioni per i biglietti sono disponibili sul sito Internet e sui canali social del Florian Metateatro.

Queste le parole dell’autrice: “Non saprei dire quando è iniziato. Semplicemente, a un certo punto non sono più riuscita a immaginare il futuro. Un'entità statica, con una naturale predisposizione alla malinconia e radici ben salde nel tessuto capitalista del nostro secolo, incastrata nella generazione dei meme, del black humor, dell'ironia feroce che si fa salvifica. Still Alive riflette tutto ciò, esplorando le varie fasi che attraversa il corpo depresso, tra il rifiuto e l'accettazione di una condizione non solo personale ma umana. Una composizione che sa di “still life”, una natura morta che si lascia osservare, inerme nella sua impossibilità. Senza mai dimenticare, citando Van Gogh, che “There is no blue without yellow and orange”, e questo è il mio tentativo di far emergere la luce. Sondando l'abisso, per poi risalire”.