Flaiano omaggiato al Florian Espace con "Il Caso Papaleo"

Prezzo 12 euro, ridotti 10 per studenti fino a 26 anni e per le associazioni convenzionate

In occasione del 50° anniversario della morte di Ennio Flaiano, il Florian Metateatro-Centro di Produzione Teatrale, in collaborazione con i Premi Internazionali Flaiano, dedicherà a questa poliedrica figura uno spettacolo sabato 19 novembre alle ore 18 per la stagione di Teatro d?Autore. "Il Caso Papaleo" in forma di recital di Ennio Flaiano con Massimo Vellaccio, Giulia Basel, Anna Paola Vellaccio, Umberto Marchesani e Orietta Cipriani (pianoforte), per la regia di Giulia Basel Lo spettacolo sarà segiuto da un nuovo appuntamento di postPlay - storie di teatri, questa volta dedicato ad un approfondimento sul genio di Flaiano affidato alla storica della letteratura Lucilla Sergiacomo, con la partecipazione del pubblico e degli attori della compagnia. Atto unico grottesco e graffiante, "Il Caso Papaleo" è stato scritto nel 1960 e rappresentato con successo al Festival di Spoleto.

Si annovera tra le opere teatrali dell?autore pescarese, assieme a La guerra spiegata ai poveri, La donna nell?armadio, Un marziano a Roma, La conversazione continuamente interrotta. Il protagonista, Roberto Papaleo, si risveglia nella propria cappella di famiglia. Flaiano si serve del paradosso, del suo inconfondibile amaro umorismo, e il testo raggiunge momenti di intensità emotiva e di autentica e malinconica riflessione sui valori della vita, che ne fanno una raffinata, sincera ed umoristicamente irresistibile confessione dell?autore stesso. La costruzione è quella della farsa per mettere in scena un interno borghese tutto da smontare e ricostruire.

Il lavoro del Florian è stato presentato più volte negli anni a partire dal debutto al Teatro Dehon di Bologna nel 1987 e se ne ricorda con particolare emozione la serata conclusiva del Premio Flaiano del 1988 alle Naiadi e la tournée in Canada nel 1989. "To', il giornale. Non hanno dimenticato niente dei riti funerari, anche il conforto del mattino. Adesso saprò come sono morto. Ecco, ci sono, la fotografia, la peggiore, naturalmente! Improvvisa scomparsa dello scrittore Papaleo. Scrittore! Limitativo, direi. Meglio: l'improvvisa scomparsa del poeta Papaleo, o di Papaleo tout court. Più semplice e solenne", scriveva Ennio Flaiano. Per info e biglietti: 393/9350933 e 085/2059278.