Carlo Amleto in scena al Massimo con il suo spettacolo “Scherzo N°1, opera prima”

Il prossimo 12 dicembre arriverà Carlo Amleto in città per portare in scena, al teatro Massimo, il suo spettacolo “Scherzo N°1, opera prima”. Dopo il sold out delle prime date a Milano e a Roma, l’attore, comico e musicista ha messo a punto una tournée, prodotta da Otr con l’organizzazione di Best Eventi.

Carlo Amleto è diventato un volto conosciuto al grande pubblico per aver preso parte a una serie di programmi televisivi, tra cui Lol Talent, Splendida Cornice, Comedy Match e Stasera tutto è possibile.

I biglietti sono in vendita su Ticketone.