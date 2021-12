'Canto di Natale', omaggio a Charles Dickens al teatro Cordova

La Piccola Bottega Teatrale promuove, domenica 12 dicembre al teatro Cordova di Pescara, 'Canto di Natale', omaggio a Charles Dickens con Mario Massari (lettura e adattamento testo) e Matteo Troiano (musica dal vivo).

E per i più piccini l'ingresso sarà gratuito fino ai 12 anni. L'evento rientra in una serie di incontri dedicati ai grandi della letteratura. Assolutamente da non perdere per prepararsi come si deve a respirare l'atmosfera delle feste.