Arturo Brachetti torna a Pescara nel 2022 per due date del suo tour teatrale “Solo”

Arturo Brachetti tornerà a Pescara nel 2022 con il suo spettacolo “Solo” per due date in programma al teatro Massimo: appuntamento il 31 marzo e il 1° aprile. Con il ritorno della capienza al 100% per i teatri, infatti, il re del trasformismo ha annunciato la ripresa del suo tour. Queste le parole di Brachetti:

“Solo in tour. Solo un’altra volta. Solo io e voi, due anni dopo. Sono così felice di poterlo annunciare e di poter rivedervi che quasi non ci credo. Ci aspettano tantissime date in giro per l’Italia: da Nord a Sud, da Est a Ovest. Sarà l’occasione per ritornare bambini, per vivere serate ricche di emozioni e di trasformazioni. Vi aspetto, insieme a 60 personaggi, nel posto più magico del mondo: il teatro”.

Per guardare l'intervista de IlPescara ad Arturo Brachetti, clicca QUI.

