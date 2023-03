Ariella Vidach allo Spazio Matta con "ELLEvive"

Sabato 25 marzo, alle ore 21, lo Spazio Matta presenta "ELLEvive", con la coreografia di Ariella Vidach e la produzione di Ariella Vidach-Aiep. La performance è uno studio, un segmento di un più ampio progetto intitolato "K_multiscapes" che focalizza la riflessione sulla multidimensionalità e sull’ambiguità della relazione creata dalle attuali tecnologie virtuali. In un mondo in cui le tecnologie e i new media sembrano definire, in forme sempre più porose, nuove prospettive di spazio e tempo, decostruendo e parcellizzando l’unitarietà del concetto di presenza e di corpo, una danzatrice si trova a dialogare con il suo clone sul senso di un’esistenza mediata, alla ricerca di nuove forme di contatto e relazione.

Ariella Vidach-AiEP è un laboratorio artistico che ha fatto delle nuove tecnologie un punto di ricerca espressiva attenta all’innovazione del linguaggio e centrata su contenuti attuali come quello della percezione del proprio corpo nei confronti dell’ambiente virtuale. In oltre venticinque anni di attività i direttori artistici, Ariella Vidach (coreografa e danzatrice) e Claudio Prati (regista e video maker), hanno esplorato l’utilizzo dei media interattivi in relazione al corpo e al movimento, creando opere d’arte multimediali sempre più raffinate e suggestive.