'Aquamores', a Popoli lo spettacolo ispirato agli Amores di Ovidio

Debutta a Popoli domenica 2 agosto, con repliche fino al 5 agosto, 'Aquamores', lo spettacolo di Claudio Di Scanno ispirato agli Amores di Publio Ovidio Nasone e realizzato con il sostegno del Comune. La piece giunge in occasione del 35esimo di fondazione del Drammateatro, nato a Popoli il 5 agosto 1985, che negli anni ha saputo raggiungere livelli d’arte teatrale suffragati da prestigiosi riconoscimenti critici e storici.

Protagonisti di Aquamores sono:

Susanna Costaglione, attrice iconica del Drammateatro, Beatrice Giovani, Pierluigi Lorusso , Rebecca Di Renzo, Maria Rosaria D’Orazio, Candida D’Abate, Daniela Venditti, Patrizia Di Genova, la cantante lirica Diana Di Roio, i musicisti Sabrina Cardone e Marco Di Blasio, la piccola Serena Valeri. Nella figura del Cicerone dello spettatore c'è la direttrice della Riserva regionale delle sorgenti del Pescara, Pierlisa Di Felice

'Amores' appartiene al genere della poesia erotica-soggettiva. Il titolo riprende quello dell'opera di Cornelio Gallo, considerato da Ovidio l'iniziatore dell'elegia amorosa romana. Viene narrata la storia d'amore per Corinna, che appare come un personaggio puramente letterario. I temi sono quelli topici del genere: soggezione del poeta alla domina, infedeltà, sofferenza, contrapposizione povertà-ricchezza, etc. con un abbondante uso di riferimenti mitologici. Tuttavia Ovidio rielabora questi temi in modo molto personale, accentuando in particolare il distacco intellettuale dall'amore e l'autoironia.