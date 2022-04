Annullata la data pescarese di Massimo Lopez e Tullio Solenghi: i biglietti verranno rimborsati

È stata annullata all'ultimo momento la data pescarese del “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show” che era prevista questa sera al teatro Massimo. Con una nota diramata in mattinata, l'organizzatore Aurora Eventi fa sapere che lo spettacolo è saltato "per problematiche riferibili alla produzione", senza specificare altro. Per il rimborso dei biglietti si potrà fare richiesta su Ticketone a partire da venerdì 22 aprile e fino al prossimo 20 maggio.

Aurora Eventi si scusa con il proprio pubblico, ma precisa che "l’evento è indipendente dalla nostra volontà". Cinque anni fa, nel 2017, Lopez e Solenghi hanno scelto di tornare insieme sul palco: due vecchi amici che si ritrovano e dopo quindici anni, mantengono inalterata la loro alchimia in scena. Dello show non sono soltanto autori, ma anche interpreti, in collaborazione con la Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che esegue dal vivo la partitura musicale. Tre stagioni trionfali e oltre ottantamila biglietti staccati a colpi di sold out, nonostante l'interruzione dovuta all'emergenza sanitaria e la complessa fase sociale. La piéce aveva già fatto tappa in passato nella nostra città, l'ultima volta nel 2020.

Sul palcoscenico scorre una carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. C'è il collaudato incontro tra i due papi: papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio) in un esilarante siparietto di vita domestica, o quello di Maurizio Costanzo con Giampiero Mughini; e poi i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni, e quello di Dean Martin e Frank Sinatra. In quasi due ore di spettacolo, Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”. Ma questa volta non saranno nuovamente di scena a Pescara.