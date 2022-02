Annullato lo spettacolo di Drusilla Foer: "Eleganzissima Recital" verrà recuperato in estate

A pochi giorni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, arriva la notizia che lo spettacolo pescarese di Drusilla Foer, "Eleganzissima Recital", è stato annullato. L'evento, targato Stefano Francioni Produzioni, avrebbe dovuto fare tappa al teatro Massimo la prossima domenica 13 febbraio, ma ha subìto uno stop "a causa della pandemia, e per tale ragione abbiamo preferito rimandare", spiega a IlPescara il produttore Stefano Francioni.

"Per il momento, dunque, la data è annullata. Forse verrà recuperata in estate. A breve comunicheremo tutte le modalità", conclude Francioni. "Eleganzissima Recital" vanta la direzione artistica di Franco Godi e vede sul palco, oltre alla stessa Drusilla, anche Loris Di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e sax. Drusilla Foer si è fatta conoscere dal grande pubblico prima per la sua partecipazione ai programmi Mediaset di Piero Chiambretti e poi per aver affiancato l'ex ministra Nunzia De Girolamo su Raiuno, all'interno della trasmissione televisiva "Ciao maschio".