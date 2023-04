Angelo Duro continua a stregare Pescara: ancora un sold out al Massimo per il comico siciliano

Successo annunciato per lo spettacolo di Angelo Duro “Sono cambiato”, andato in scena ieri sera in un teatro Massimo sold out. Tra l'altro, il comico siciliano aveva raggiunto il tutto esaurito già pochi giorni dopo l’annuncio della sua unica data abruzzese (organizzata da Best Eventi). Duro non tornava a Pescara dallo scorso novembre, e a furor di popolo è stata organizzata - a pochi mesi di distanza - un'altra tappa nella nostra città proprio per via delle tante richieste ricevute.

L'ex inviato de "Le Iene" era stato sempre al Massimo anche nel 2018 con "Perché mi stai guardando", facendo il pienone - neanche a dirlo - pure in quell'occasione. Insomma, Angelo (visto di recente anche sul palco dell'Ariston come ospite al Festival di Sanremo), non conosce flessioni nel gradimento da parte del pubblico e, anzi, continua a essere amatissimo grazie a un'ironia decisamente poco politically correct. Di fatto, uno stand up comedian caustico che piace molto alla gente proprio per questo suo atteggiamento tagliente e indisponente.

In “Sono cambiato” troviamo perciò, ancora una volta, l'Angelo Duro scontroso, irriverente e polemico di prima, senza nessun altro sul palcoscenico per uno show interamente autoprodotto, visto che l'allestimento è a cura della società che lui stesso ha fondato, chiamandola, nel suo perfetto stile, “Da Solo Produzioni”. Semplicemente straordinario.