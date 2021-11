Andrea Scanzi a Pescara con uno spettacolo su Battiato

Si chiama "E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili e ascese velocissime di Franco Battiato" lo spettacolo scritto e narrato da Andrea Scanzi con gli inteventi musicali di Gianluca Di Febo, che interpreterà alcuni dei brani più affascinanti del cantautore siciliano. Ospite del Fla Festival, Scanzi racconterà Battiato al teatro Circus di Pescara il 20 novembre: "Sarà una data singola: nessun tour. Deciderò poi se, ogni tanto, rifarlo", spiega il giornalista aretino. La prevendita è già attiva, oppure si potrà acquistare il biglietto la sera stessa.

Franco Battiato è stato un rivoluzionario in servizio permanente della musica italiana. Ha vissuto mille volte, reinventandosi ogni volta. Sperimentatore, mistico, pioniere. Originale e inquieto, lirico e pop, alto e (apparentemente) basso. Uno dei più grandi artisti italiani. Scanzi ne ripercorrerà la carriera con particolare attenzione al (lungo) periodo d’oro che va da 'L’era del cinghiale bianco' a 'Gommalacca', senza però dimenticare le sperimentazioni degli esordi e al tempo stesso gli ultimi lavori discografici, le cover e le tante collaborazioni.

Accanto a lui, a cantare e suonare alcuni dei brani più significativi di Battiato, Gianluca Di Febo, leader dei Terzacorsia e dei Floyd On The Wing, sul palco con Scanzi anche nello spettacolo 'Shine On' dedicato ai Pink Floyd. Nello spettacolo ci sarà anche lo stesso Battiato, grazie a foto e video che contrappunteranno il racconto. "E ti vengo a cercare" è una serata speciale scritta e pensata per il Fla di Pescara, dunque a tutti gli effetti una prima nazionale. Una maniera garbata per raccontare, e ringraziare, un gigante che ci ha insegnato com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...