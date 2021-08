‘L’Alfabeto delle Emozioni’ di Stefano Massini al 39° Spoltore Ensemble

Giovedì 19 agosto sarà Stefano Massini (foto di Marco Borrelli) il protagonista del quarto appuntamento con lo Spoltore Ensemble, giunto alla sua 39esima edizione. Lo scrittore, divenuto noto al grande pubblico per i suoi interventi nella trasmissione tv ‘Piazza Pulita’ su La7, proporrà un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci.

In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica ‘il più popolare raccontastorie del momento’.

L’evento prenderà il via alle ore 21.15: tagliandi in vendita sul circuito www.ciaotickets.com o alla biglietteria di largo San Giovanni, a partire dalle ore 19.30, fatto salvo il sold out della prevendita dei 200 posti a sedere disponibili. Gli spettatori dovranno munirsi di Green Pass e documento in corso di validità da presentare all’ingresso dove, in base alle disposizioni normative anti-Covid, verrà effettuata anche la misurazione della temperatura.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...