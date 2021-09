Alessandro Haber e Federico Rosati all'Auditorium Flaiano con "Maledetto l'amore che innamora"

Sabato 18 settembre Alessandro Haber e Federico Rosati saranno all'Auditorium Flaiano di Pescara con “Maledetto l’amore che innamora”. Prevendite su Ciaotickets. Sul palco due vecchi amici al bar della vita a raccontarsi "canzoni, versi e pugnali". Accompagnati dalle soavi note di Javier Salnisky al bandoneon e dal soffice incanto di Wearly alla chitarra elettrica. Produzione a cura dell'Ads Florida.

"Scherzeremo, interagiremo con il pubblico, che parteciperà, riderà e piangerà proprio come nella vita - spiega Federico Rosati a IlPescara - e scoprirà racconti segreti di Haber... che lui non sa ancora che mi confesserà!".

L'ingresso potrà avvenire solo con il Green Pass, che andrà presentato insieme al biglietto e a un documento di riconoscimento. Tuttavia, per i non possessori del certificato, ci sarà la possibilità di effettuare tamponi gratuiti all'esterno del teatro. In osservanza delle norme anti Covid, saranno disponibili soltanto 220 posti e i tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente on line (niente botteghino) e poi mostrati direttamente dal cellulare, o stampati per averli in versione cartacea.

Ciascun titolo di accesso dovrà quindi riportare il nome e il cognome dell'utilizzatore del biglietto immessi in fase d'acquisto. Sui biglietti acquistati il cliente potrà procedere al cambio nominativo.

