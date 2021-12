In scena ad Alanno “Se questa è un’infanzia, il viaggio ad Auschwitz di Liliana e suo padre ”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta, giovedì 16 dicembre ad Alanno, uno spettacolo diretto e interpretato da Milo Vallone (foto), con il fisarmonicista Vincenzo De Ritis, testo di Milo Vallone e Luca Pompei, con la partecipazione in video di Arianna Fabbrici, Luca Luciani e Piero Montesi. Si ripercorrerà l'esperienza vissuta da Liliana Segre:

“Scegliere di raccontare questa storia - ha spiegato la donna - è stato come accogliere nella mia vita la delusione che avevo cercato di dimenticare, di quella bambina di otto anni espulsa dal suo mondo. E con lei il mio essere ebrea”.

Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Il Fiume e la Memoria, realizzata nell’ambito del progetto "L’arte non si ferma" voluto dal direttore artistico del Tsa Giorgio Pasotti. Assolutamente da non perdere.