“A riveder le stelle” con Pelù e Cazzullo si sposta da Pescara a Francavilla

Cambio di location per “A riveder le stelle”. Per motivi organizzativi indipendenti dalla volontà degli artisti, lo spettacolo con Aldo Cazzullo e Piero Pelù andrà in scena venerdì 3 dicembre, a partire dalle ore 21, all’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare e non più al teatro Massimo di Pescara come da precedente programmazione. Lo annuncia, in una nota, la Best Eventi.

Allo stato attuale sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets (online e punti vendita) soltanto i biglietti di secondo settore al prezzo di 34,50 euro (diritti di prevendita inclusi). I tagliandi già acquistati, invece, restano validi per la nuova location e verranno ricollocati in base al proprio settore. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.