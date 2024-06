A Christmas carol: a Pescara torna il musical con Roberto Ciufoli, nel ruolo di Scrooge

È una delle storie di Natale più amate dai bambini ma anche dagli adulti. Una storia che conosciamo principalmente grazie all’adattamento Disney con Topolino e tutta la truppa. Ma c’è una versione a teatro che vi incanterà e che, negli anni, ha riscosso un enorme successo.

Si tratta del musical “A Christmas carol” con Roberto Ciufoli nel ruolo di Ebenezer Scrooge, sempre ostile alle feste e infinitamente avaro e bramoso di soldi.

Nella Londra del 1843, durante la vigilia di Natale, il vecchio usuraio Ebenezer Scrooge si mostra ostile alla festività. Dopo un incontro burrascoso con tre uomini in cerca di aiuto per i bisognosi, Scrooge, chiuso il negozio, torna a casa da solo. Durante la cena, riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, suo ex socio, morto sette anni prima. Marley gli mostra le conseguenze dell'avidità e dell'egoismo, e gli annuncia l'arrivo di tre spiriti: quello del Natale passato, presente e futuro. Attraverso flashback e visioni, gli spiriti cambiano Scrooge, che al risveglio capisce l'importanza della carità e della fratellanza. Trascorre il Natale con il nipote Fred e la sua famiglia, finalmente aperto al vero spirito natalizio.

Il musical “A Christmas carol, canto di Natale”, tratto dal famoso racconto di Charles Dickens, arriverà a Pescara, al teatro Massimo, il prossimo 17 dicembre. Un appuntamento imperdibile a cura di Aurora Eventi.