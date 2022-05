Grande successo per "Sterrare è umano Trophy": "Si pensa già all'edizione 2023" [FOTO]

Ottimo riscontro in termini di presenze e di successo complessivo per l'evento che si è tenuto nell'ultimo fine settimana ‘Sterrare è Umano Trophy’, che ha unito la passione per i motori e la promozione turistica, organizzato da Simone Romano, con il supporto della Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano. Una prima edizione con tante potenziali incognite, che però ha conquistato gli appassionati ed atleti professionisti con oltre 150 partecipanti ed 11 vip che con le loro famiglie hanno fatto raggiungere quota 500 presenze soggiornando per tre giorni a Montesilvano: più di 200 prove gratuite per i bambini che hanno voluto sperimentare le mini moto - attività resa possibile grazie allo sponsor Faieta Moto – e 250 test drive gratuiti per adulti di tutta la gamma Honda, per il live tour nazionale ; 74 località abruzzesi, di tutte le province, attraversate dal percorso , di cui 4 con sosta per il pranzo; 3 mila arrosticini preparati all’interno del village del pala Dean Martin e serviti con birra artigianale; 161 bottiglie di Serranella Montepulciano d’Abruzzo bio donate ai partecipanti dalle Cantine Spinelli.

E grande soddisfaizone per le numerose richieste di riproporre, il prossimo anno, la manifestazione come spiega Romano, mentre il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d'Italia Guerino Testa ha aggiunto:

“Che fosse un successo annunciato lo avevo già ampiamente affermato non a caso ho creduto sin da subito alla valenza di questa kermesse che, infatti, si è confermata di grande appeal. Sono certo che ha tutti i numeri per entrare nel novero dei tanti eventi ricorrenti e attesi del nostro territorio”