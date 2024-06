Il cantante Stash dal palco pescarese del Rds Summer Festival: "Una mia canzone ispirata e scritta a Città Sant'Angelo" [VIDEO]

Grande successo per la serata del 29 giugno dell'Rds Summer Festival, la seconda delle due serate che si sono tenute nello stadio del mare e che hanno visto migliaia di giovani e di persone assistere alle esibizioni dei vari cantanti e gruppi in scaletta.

Particolare emozione per l'esibizione dei The Colors ed in particolare per le parole del cantante Stash che ha elogiato il territorio pescarese parlando di una terra fantastica fatta di persone fantastiche dove lui stesso ama venire quando ha del tempo libero. Ricordiamo che il cantante è sposato con la giornalista abruzzese Giulia Belmonte. Lo stesso Stash poi ha ricordato che una delle sue canzoni eseguite durante la serata è stata ispirata e scritta in gran parte a Città Sant'Angelo, dove si trovava quando l'ha composta.

(video Fabio Urbini)